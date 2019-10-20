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РИА Новости

В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах

12:31 20.10.2019 (обновлено: 18:39 20.10.2019)
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© Фото : соцсетиИндийские студенты сдают экзамен с коробками на головах
Индийские студенты сдают экзамен с коробками на головах
© Фото : соцсети
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Индии студенты одного из колледжей сдавали экзамены с коробками на головах, сообщает издание The Times of India.
В картонных коробках были прорезаны отверстия, чтобы ученики могли видеть задание.
Фотографии с экзамена опубликовал пользователь Twitter dinesh_akula.
Директор учебного заведения заявил, что это "был всего лишь эксперимент", а студенты согласились принять в нем участие.
Отмечается, что правительство штата, где находится колледж, приказало немедленно прекратить эту практику.
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