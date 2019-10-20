Знойный карнавал в Крыму. Как прошел фестиваль "Алушта. Green"

АЛУШТА, 20 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В Крыму все еще тепло, весело, а теперь и стильно, креативно, круто. Массовый праздник на российском курорте — уже давно не концерт хитов дискотеки 80-х. Спектакли уличных театров, мастер-классы по диджеингу и рэп-фристайлу, карнавал, лекции, кинопоказ и не только — так прошел фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green". О том, что связывает этот курорт и Африку, на что похож "СлоноЗИЛ" и как может измениться самая длинная набережная республики, — в материале РИА Новости.

Экология и арт

"Я никогда бы не подумал, что по нашему городу проедет огромный слон на колесах, как из фильма "Безумный Макс", с дымом из хобота и светящимися глазами", — говорит Александр Попов из Алушты.

Вдоль моря по Профессорскому уголку не только проследовал "СлоноЗИЛ" — арт-кар в виде гигантского животного из фанеры со светомузыкой внутри. Прошествовали актеры в костюмах бедуинов, один — с двухметровым павлиньим хвостом, всадник на деревянном верблюде, переступающем ногами, подростки в картонных масках животных, дети в вязаных шапках в виде рыб... Участники карнавала два дня развлекали, рассказывали об экологии, учили танцевать и читать рэп.

"А вы не знаете, какой праздник отмечаем?" — спрашивает один зритель другого, не отрываясь от съемки на мобильный телефон. После ответа: "Боремся за экологию" — торопливое уточнение шепотом: "И как именно?"

Но большинство присутствующих, которые были на набережной еще с утра, в курсе: шествие — это кульминация фестиваля современной культуры и экологии. В течение двух дней здесь и развлекали, и учили — социальной ответственности.

Алушта и Африка

"Меня позвали на фестиваль, и, как только я узнал, что он посвящен Африке, сразу согласился, — рассказывает Исаак Кловис Нгунджу, нигериец, живущий в Москве. — Очень важно, что даже в Крыму говорят об истреблении слонов".

Как поясняет куратор фестиваля Антон Кочуркин, Черный континент выбрали лейтмотивом за яркость красок и цвета, а еще — за высокую экспрессию. "Также нам важна была музыка, ведь практически ни одно современное направление не обходится без африканских ритмов и мелодики", — добавляет он.

На "Алушта. Green” выступили: бывший резидент лейбла Gazgolder композитор и автор песен Tony Tonite, диджеи Da Boogie Crew (Dj Toper & Dj Gormon), исполнители олдскул-фанка The Soul Surfers, рэпер T.Check с вокалистками из коллектива Magora.

Французы в Крыму

Другие участники также старались поддержать тему Африки, в том числе и иностранцы — парижский уличный театр Remue Ménage с премьерным для России шоу "Парад влюбленных".

"Я в Крыму в первый раз, здесь очень красиво, — признается Флори, одна из артисток театра. — Публика улыбчивая и доброжелательная, мне так все понравилось!"

Кроме французов, на набережной выступали проект "Картония", представивший образы африканских и крымских зверей и птиц, театры "Эскизы в пространстве" со спектаклем-променадом "Затерянный караван" и "Антикварный цирк" с акробатами, жонглерами и музыкантами, в главной роли — царь зверей лев.

В экостанциях на набережной можно было починить старые вещи, научиться использовать многоразовые предметы вместо одноразовых, а также сдать мусор на переработку. В художественных мастерских готовили костюмы для карнавала.

Потребность в красоте

"Я давно занимаюсь проблемой защиты животных и решил попробовать с помощью культуры поднять вопросы экологии, а также превратить набережную Профессорского уголка во что-то необычное", — объясняет инициатор фестиваля, бизнесмен и меценат Александр Лебедев.

Он также рассказал, что арт-объекты, созданные для "Алушты. Green", — "Деревянный слон" Николая Полисского, "Неоновый носорог" группы Crocodile Рower и другие — останутся здесь и после окончания праздника.

"Важно, что этот фестиваль проходит в низкий сезон, — отмечает Иван Мазур, начальник отдела по санаторно-курортному комплексу и туризму города. — Вообще, событийный туризм — один из инструментов перехода на круглогодичную экономику. Надеемся, что "Алушта. Green" состоится и в будущем году".

Куратор Антон Кочуркин, создавший вместе с братом Алексеем покорившего гостей "СлоноЗИЛа", уточнил, что организаторы надеются превратить набережную Алушты в сравнимую с Копакабаной в Рио-де-Жанейро или Бенидормом в Испании. "Исторически сложилось, что в России запрос на красоту слабее, чем во многих странах, — говорит он. — Это стоит воспитывать. Но ничего не изменится, если не показать, как надо".