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РИА Новости
Культура

Знойный карнавал в Крыму. Как прошел фестиваль "Алушта. Green"

13:03 20.10.2019 (обновлено: 13:25 20.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Андреев Участник спектакля-променада "Затерянный караван" театра "Эскизы в пространстве"
Участник спектакля-променада Затерянный караван театра Эскизы в пространстве
© РИА Новости / Александр Андреев
АЛУШТА, 20 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В Крыму все еще тепло, весело, а теперь и стильно, креативно, круто. Массовый праздник на российском курорте — уже давно не концерт хитов дискотеки 80-х. Спектакли уличных театров, мастер-классы по диджеингу и рэп-фристайлу, карнавал, лекции, кинопоказ и не только — так прошел фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green". О том, что связывает этот курорт и Африку, на что похож "СлоноЗИЛ" и как может измениться самая длинная набережная республики, — в материале РИА Новости.

Экология и арт

"Я никогда бы не подумал, что по нашему городу проедет огромный слон на колесах, как из фильма "Безумный Макс", с дымом из хобота и светящимися глазами", — говорит Александр Попов из Алушты.
Вдоль моря по Профессорскому уголку не только проследовал "СлоноЗИЛ" — арт-кар в виде гигантского животного из фанеры со светомузыкой внутри. Прошествовали актеры в костюмах бедуинов, один — с двухметровым павлиньим хвостом, всадник на деревянном верблюде, переступающем ногами, подростки в картонных масках животных, дети в вязаных шапках в виде рыб... Участники карнавала два дня развлекали, рассказывали об экологии, учили танцевать и читать рэп.
© РИА Новости / Александр Андреев Финальное карнавальное шествие фестиваля "Алушта. Green"
Финальное карнавальное шествие фестиваля Алушта. Green
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Финальное карнавальное шествие фестиваля "Алушта. Green"
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Участница карнавального шествия
Участница карнавального шествия
2 из 2
Участница карнавального шествия
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2
Финальное карнавальное шествие фестиваля "Алушта. Green"
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 2
Участница карнавального шествия
© РИА Новости / Александр Андреев
"А вы не знаете, какой праздник отмечаем?" — спрашивает один зритель другого, не отрываясь от съемки на мобильный телефон. После ответа: "Боремся за экологию" — торопливое уточнение шепотом: "И как именно?"
Но большинство присутствующих, которые были на набережной еще с утра, в курсе: шествие — это кульминация фестиваля современной культуры и экологии. В течение двух дней здесь и развлекали, и учили — социальной ответственности.

Алушта и Африка

© РИА Новости / Александр Андреев Музыканты на набережной Профессорского уголка, Алушта
Музыканты на набережной Профессорского уголка, Алушта
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Музыканты на набережной Профессорского уголка, Алушта
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Волонтер фестиваля Исаак Кловис Нгунджу
Волонтер фестиваля Исаак Кловис Нгунджу
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Волонтер фестиваля Исаак Кловис Нгунджу
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2
Музыканты на набережной Профессорского уголка, Алушта
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 2
Волонтер фестиваля Исаак Кловис Нгунджу
© РИА Новости / Александр Андреев
"Меня позвали на фестиваль, и, как только я узнал, что он посвящен Африке, сразу согласился, — рассказывает Исаак Кловис Нгунджу, нигериец, живущий в Москве. — Очень важно, что даже в Крыму говорят об истреблении слонов".
Как поясняет куратор фестиваля Антон Кочуркин, Черный континент выбрали лейтмотивом за яркость красок и цвета, а еще — за высокую экспрессию. "Также нам важна была музыка, ведь практически ни одно современное направление не обходится без африканских ритмов и мелодики", — добавляет он.
© РИА Новости / Александр Андреев Выступление рэпера RE-pac на фестивале "Алушта. Green"
Выступление рэпера RE-pac на фестивале Алушта. Green
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Выступление рэпера RE-pac на фестивале "Алушта. Green"
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Tony Tonite на главной сцене фестиваля
Tony Tonite на главной сцене фестиваля
2 из 2
Tony Tonite на главной сцене фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2
Выступление рэпера RE-pac на фестивале "Алушта. Green"
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 2
Tony Tonite на главной сцене фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
На "Алушта. Green” выступили: бывший резидент лейбла Gazgolder композитор и автор песен Tony Tonite, диджеи Da Boogie Crew (Dj Toper & Dj Gormon), исполнители олдскул-фанка The Soul Surfers, рэпер T.Check с вокалистками из коллектива Magora.

Французы в Крыму

© РИА Новости / Александр Андреев Выступление парижского уличного театра Remue Ménage
Выступление парижского уличного театра Remue Ménage
© РИА Новости / Александр Андреев
Выступление парижского уличного театра Remue Ménage
Другие участники также старались поддержать тему Африки, в том числе и иностранцы — парижский уличный театр Remue Ménage с премьерным для России шоу "Парад влюбленных".

"Я в Крыму в первый раз, здесь очень красиво, — признается Флори, одна из артисток театра. — Публика улыбчивая и доброжелательная, мне так все понравилось!"

Кроме французов, на набережной выступали проект "Картония", представивший образы африканских и крымских зверей и птиц, театры "Эскизы в пространстве" со спектаклем-променадом "Затерянный караван" и "Антикварный цирк" с акробатами, жонглерами и музыкантами, в главной роли — царь зверей лев.
© РИА Новости / Александр Андреев Выступление артиста из театра "Антикварный цирк"
Выступление артиста из театра Антикварный цирк
© РИА Новости / Александр Андреев
Выступление артиста из театра "Антикварный цирк"
В экостанциях на набережной можно было починить старые вещи, научиться использовать многоразовые предметы вместо одноразовых, а также сдать мусор на переработку. В художественных мастерских готовили костюмы для карнавала.

Потребность в красоте

© РИА Новости / Александр Андреев Гости фестиваля на набережной Профессорского уголка
Гости фестиваля на набережной Профессорского уголка
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Гости фестиваля на набережной Профессорского уголка
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Инициатор фестиваля, бизнесмен и меценат Александр Лебедев и куратор Антон Кочуркин
Инициатор фестиваля, бизнесмен и меценат Александр Лебедев и куратор Антон Кочуркин
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Инициатор фестиваля, бизнесмен и меценат Александр Лебедев и куратор Антон Кочуркин
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2
Гости фестиваля на набережной Профессорского уголка
© РИА Новости / Александр Андреев
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Инициатор фестиваля, бизнесмен и меценат Александр Лебедев и куратор Антон Кочуркин
© РИА Новости / Александр Андреев
"Я давно занимаюсь проблемой защиты животных и решил попробовать с помощью культуры поднять вопросы экологии, а также превратить набережную Профессорского уголка во что-то необычное", — объясняет инициатор фестиваля, бизнесмен и меценат Александр Лебедев.
Он также рассказал, что арт-объекты, созданные для "Алушты. Green", — "Деревянный слон" Николая Полисского, "Неоновый носорог" группы Crocodile Рower и другие — останутся здесь и после окончания праздника.
© РИА Новости / Александр Андреев "Неоновый носорог" арт-группы Crocodile Рower, Алушта
Неоновый носорог арт-группы Crocodile Рower, Алушта
© РИА Новости / Александр Андреев
"Неоновый носорог" арт-группы Crocodile Рower, Алушта
"Важно, что этот фестиваль проходит в низкий сезон, — отмечает Иван Мазур, начальник отдела по санаторно-курортному комплексу и туризму города. — Вообще, событийный туризм — один из инструментов перехода на круглогодичную экономику. Надеемся, что "Алушта. Green" состоится и в будущем году".
© РИА Новости / Александр Андреев Посетительница на выставке африканского искусства "Дух Африки"
Посетительница на выставке африканского искусства Дух Африки
© РИА Новости / Александр Андреев
Посетительница на выставке африканского искусства "Дух Африки"
Куратор Антон Кочуркин, создавший вместе с братом Алексеем покорившего гостей "СлоноЗИЛа", уточнил, что организаторы надеются превратить набережную Алушты в сравнимую с Копакабаной в Рио-де-Жанейро или Бенидормом в Испании. "Исторически сложилось, что в России запрос на красоту слабее, чем во многих странах, — говорит он. — Это стоит воспитывать. Но ничего не изменится, если не показать, как надо".

"Наконец и за нас взялись, а то все Севастополь, Ялта, Симферополь да Коктебель — Алушта как падчерица какая-то, — добавляет местный житель Валентин. — У нас ведь самая длинная набережная в Крыму, лучший климат и зелени много! Вот уже и у нас современное искусство для красивых фото появилось. Сегодня мы точно лучший город Крыма!"

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
26 августа, 14:58Культура
Нет, это не Burning Man, это круче. Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму
2701014
КультураРио-де-Жанейро (штат)Александр ЛебедевКрымИспания
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