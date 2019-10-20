В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя

"На улице Гвардейская сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством без государственных номеров и с тонированными окнами попытались остановить автомобиль "ВАЗ 2113". На законные требования сотрудников об остановке водитель не подчинился и продолжил движение на высокой скорости", - говорится в сообщении.