В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя

КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Автомобиль ГИБДД столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris во время преследования нарушителя в Казани, пострадал водитель патрульной машины, сообщает МВД по Татарстану.
"На улице Гвардейская сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством без государственных номеров и с тонированными окнами попытались остановить автомобиль "ВАЗ 2113". На законные требования сотрудников об остановке водитель не подчинился и продолжил движение на высокой скорости", - говорится в сообщении.
По информации МВД, во время преследования нарушителя на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Гвардейская патрульный экипаж столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадал водитель патрульной автомашины, который был госпитализирован. Водитель автомашины Hyundai Solaris не пострадал.
"Правонарушитель скрылся, объявлен план "Перехват", - отмечает ведомство.