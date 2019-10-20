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РИА Новости

В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев

12:05 20.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венка к Монументу советским войнам, погибшим при освобождении Белграда
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венка к Монументу советским войнам, погибшим при освобождении Белграда
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Мемориальная доска в честь бойцов Красной армии, освобождавших Белград, торжественно открыта в воскресенье на главной площади сербской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Сербия в эти дни отмечает 75-летие освобождения столицы и страны от немецко-фашистских захватчиков. Накануне на торжественных мероприятиях присутствовал премьер России Дмитрий Медведев.
В открытии памятного знака на площади Республики в самом центре города в воскресенье участвовали замградоначальника Белграда Горан Весич и посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"Поздравляю наших друзей из России, которые сегодня празднуют с нами, потому что это наша общая победа. Освобождение Белграда - общая победа Сербии и России, Югославии и СССР", - заявил замградоначальника.
"Здесь, на этой площади, велись тяжелейшие бои за освобождение Белграда, и в результате весь город был освобождён", - отметил посол России.
Табличка, вмонтированная в плиты площади, сообщает, что на этом месте были захоронены воины-освободители, чьи останки в 1954 году были перенесены на мемориал освободителям Белграда.
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В мероприятии принял участие ансамбль имени Александрова, по периметру площади расположилась выставка исторических фотографий освобождения города.
Государственная церемония возложения венков на мемориальном комплексе освободителям Белграда, где покоятся советские солдаты и югославские партизаны, также состоится в воскресенье.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в субботу, что по его инициативе одна из улиц Белграда будет названа в честь Героя СССР красноармейца Николая Кравцова, погибшего при освобождении города в возрасте 24-х лет.
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Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
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Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичДмитрий МедведевСербияРоссияБелград (город)В мире
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