В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венка к Монументу советским войнам, погибшим при освобождении Белграда

БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Мемориальная доска в честь бойцов Красной армии, освобождавших Белград, торжественно открыта в воскресенье на главной площади сербской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Сербия в эти дни отмечает 75-летие освобождения столицы и страны от немецко-фашистских захватчиков. Накануне на торжественных мероприятиях присутствовал премьер России Дмитрий Медведев.

В открытии памятного знака на площади Республики в самом центре города в воскресенье участвовали замградоначальника Белграда Горан Весич и посол РФ Александр Боцан-Харченко.

"Поздравляю наших друзей из России, которые сегодня празднуют с нами, потому что это наша общая победа. Освобождение Белграда - общая победа Сербии и России, Югославии и СССР", - заявил замградоначальника.

"Здесь, на этой площади, велись тяжелейшие бои за освобождение Белграда, и в результате весь город был освобождён", - отметил посол России.

Табличка, вмонтированная в плиты площади, сообщает, что на этом месте были захоронены воины-освободители, чьи останки в 1954 году были перенесены на мемориал освободителям Белграда.

В мероприятии принял участие ансамбль имени Александрова, по периметру площади расположилась выставка исторических фотографий освобождения города.

Государственная церемония возложения венков на мемориальном комплексе освободителям Белграда, где покоятся советские солдаты и югославские партизаны, также состоится в воскресенье.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в субботу, что по его инициативе одна из улиц Белграда будет названа в честь Героя СССР красноармейца Николая Кравцова, погибшего при освобождении города в возрасте 24-х лет.