Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев присудил три премии правительства за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики Астраханскому, Иркутскому и Кировскому театрам, сообщается на сайте кабмина.
"Присудить в 2019 году премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики: государственному автономному учреждению культуры Астраханской области "Астраханский театр кукол" за постановку "Сказка о Крошечке-Хаврошечке" (по мотивам русской народной сказки); государственному автономному учреждению культуры Иркутский областной театр кукол "Аистенок" за постановку "Утиная охота. Сны Зилова" (по пьесе A.B.Вампилова "Утиная охота"); Кировскому областному государственному автономному учреждению культуры "Кировский государственный театр юного зрителя "Театр на Спасской" за постановку "Дуэль" (по повести А.П.Чехова "Дуэль")", - говорится в документе.
Согласно справке к документу, премия присуждается театрам, имеющим в текущем репертуаре спектакли для детей и подростков, за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, вышедшую в год присуждения премии либо в предыдущем году в рамках проекта "Театр – детям".
Отмечается, что ежегодно присуждаются три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 миллиона рублей.