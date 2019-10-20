Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике

"Присудить в 2019 году премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики: государственному автономному учреждению культуры Астраханской области "Астраханский театр кукол" за постановку "Сказка о Крошечке-Хаврошечке" (по мотивам русской народной сказки); государственному автономному учреждению культуры Иркутский областной театр кукол "Аистенок" за постановку "Утиная охота. Сны Зилова" (по пьесе A.B.Вампилова "Утиная охота"); Кировскому областному государственному автономному учреждению культуры "Кировский государственный театр юного зрителя "Театр на Спасской" за постановку "Дуэль" (по повести А.П.Чехова "Дуэль")", - говорится в документе.