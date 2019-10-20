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РИА Новости
Культура

Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене

11:57 20.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Роберт Паттинсон
Актер Роберт Паттинсон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена, рассказал, что новый фильм Мэтта Ривза о супергерое не будет иметь никакого отношения к "Джокеру" с Хоакином Фениксом, сообщает Yahoo Entertainment.
"Это будет совсем другой мир, — отметил Паттинсон, добавив, что сам пока не видел картину Тодда Филлипса. — Сегодня, может быть, посмотрю. Но Хоакин — лучший, он везде бесподобен".
Актер также уточнил, что пока не видел окончательную версию своего костюма Бэтмена.
Уже известно, что Женщину-кошку в новом фильме о супергерое сыграет Зои Кравиц.
Премьера картины запланирована на 2021 год.
Кадр из фильма Маяк
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КультураЗои КравицКино и сериалыНовости культурыХоакин ФениксРоберт Паттинсон
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