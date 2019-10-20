Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов

Глава РФ добавил, что в дорожном комплексе всегда трудились специалисты высокой квалификации, отметив, что от динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики, а также эффективная реализация масштабных инфраструктурных проектов и чёткое функционирование единой транспортной системы России.