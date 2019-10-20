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РИА Новости

Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов

11:40 20.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и отметил серьезную, многоплановую работу по модернизации дорожных объектов в последние несколько лет, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава РФ добавил, что в дорожном комплексе всегда трудились специалисты высокой квалификации, отметив, что от динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики, а также эффективная реализация масштабных инфраструктурных проектов и чёткое функционирование единой транспортной системы России.
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"С удовлетворением отмечу, что на протяжении последних лет идёт серьёзная, многоплановая работа, направленная на модернизацию дорожных объектов и инженерных сооружений. Открываются новые трассы, мосты, развязки, железнодорожные подходы к морским портам. Повышаются доступность и безопасность перевозок", - приводятся в телеграмме слова Путина.
Он также отметил, что необходимо не останавливаться на достигнутом, не сбавлять взятые темпы и уделять пристальное внимание надёжности дорожно-транспортных объектов.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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