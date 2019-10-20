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РИА Новости

В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме

11:38 20.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота МЧС
Работа МЧС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа МЧС. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном нежилом доме в Новосибирске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В ночное время 20 октября в доме, расположенном в Железнодорожном районе города Новосибирска, произошел пожар. После тушения пожара в доме обнаружены тела четырех человек", - говорится в сообщении.
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Следователи возбудили по факту гибели людей уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.
ГУМЧС по региону поясняет, что пожар в нежилом частном доме в Железнодорожном районе возник после полуночи местного времени. В 03.18 (23.18 19 октября мск – Прим. ред.) был ликвидирован, дом сгорел.
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