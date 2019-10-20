В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме

НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном нежилом доме в Новосибирске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"В ночное время 20 октября в доме, расположенном в Железнодорожном районе города Новосибирска, произошел пожар. После тушения пожара в доме обнаружены тела четырех человек", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили по факту гибели людей уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.