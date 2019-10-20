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РИА Новости

Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"

11:32 20.10.2019 (обновлено: 12:25 20.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
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Покупатели в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
Так, вред в среднесрочной и долгосрочной перспективе может принести рафинированная мука, из-за которой происходят резкие повышения и падения уровня глюкозы в крови. По словам диетолога Пилар Эскер, профессора школы "Гасма" в Кастельоне, это может способствовать развитию диабета.
"В процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества, кроме того, рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому они менее питательны", — добавляет диетолог Мария Мерино.
Так, эксперты рекомендуют отказаться от рафинированной муки в пользу цельнозерновой.
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По словам диетологов, следует избегать и колбасных изделий, поскольку они наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ.
Рекомендуется отказаться от обезжиренных молочных продуктов. Диетологи приводят результаты исследования ученого Гарвардского университета Дэвида Людвига, согласно которому молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.
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Кроме того, даже время от времени не стоит употреблять выпечку, снэки и полуфабрикаты, продукты, на этикете которых есть такие надписи, как "низкокалорийный", "зеро" и "без сахара", а также алкоголь и переработанное мясо.
Полный текст статьи читайте на сайте "ИноСМИ" >>
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