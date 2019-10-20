На Ямале четыре человека пострадали при пожаре в общежитии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в общежитии в Новом Уренгое, двоим потребовалась госпитализация, сообщает управление МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Пожар произошел поздно вечером в субботу в четырехэтажном общежитии в районе Коротчаево. Здание, по данным МЧС, самостоятельно покинули 60 человек, еще 10 жильцов, в том числе пять детей, вывели на улицу спасатели.

"Спустя семь минут пожар был полностью потушен. В результате пожара пострадали четыре человека, из них двое были госпитализированы. Погибших нет. Огнем повреждена комната на площади 35 квадратных метров", - говорится в сообщении.