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РИА Новости

На Ямале четыре человека пострадали при пожаре в общежитии

11:10 20.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС в Тамбове
Дежурная часть МЧС в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в общежитии в Новом Уренгое, двоим потребовалась госпитализация, сообщает управление МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Пожар произошел поздно вечером в субботу в четырехэтажном общежитии в районе Коротчаево. Здание, по данным МЧС, самостоятельно покинули 60 человек, еще 10 жильцов, в том числе пять детей, вывели на улицу спасатели.
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"Спустя семь минут пожар был полностью потушен. В результате пожара пострадали четыре человека, из них двое были госпитализированы. Погибших нет. Огнем повреждена комната на площади 35 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что специалисты подсчитывают ущерб от пожара и устанавливают виновных в случившемся.
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