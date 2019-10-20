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РИА Новости

СК назвал поджог причиной пожара в жилом доме в Ярославской области

11:08 20.10.2019 (обновлено: 12:24 20.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в поджоге многоквартирного жилого дома в Ростове Ярославской области, сообщается на сайте СК России.
В результате возгорания погибли семь человек, в том числе пять детей.
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Пожар произошел ранним утром в субботу. Изначально СУСК по региону возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", однако его переквалифицировали на "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".
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Следственный комитет РФЯрославская областьПроисшествия
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