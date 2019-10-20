СК назвал поджог причиной пожара в жилом доме в Ярославской области

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в поджоге многоквартирного жилого дома в Ростове Ярославской области, сообщается на сайте СК России.
В результате возгорания погибли семь человек, в том числе пять детей.
Вчера, 13:26РИА НовостиКрупные пожары в России
Пожар произошел ранним утром в субботу. Изначально СУСК по региону возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", однако его переквалифицировали на "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".