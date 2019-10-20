Авиацию не используют в районе прорыва дамбы из-за нелетной погоды

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Авиацию не применяют в районе прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края из-за плохой погоды в воскресенье, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

"Погода нелетная, авиация сегодня не применяется", - сказала собеседница агентства.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.

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Как рассказали РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС, в двух разрушенных временных общежитиях поселка проживали 72 человека. В результате ЧП были разрушены три хозяйственные постройки, подтопленных населенных пунктов ниже по течению реки Сейба нет.