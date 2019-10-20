Эксперт прокомментировал слова Трампа о симпатии к россиянам

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Хорошее отношение президента США Дональда Трампа к России никогда не вызывало сомнений, рассказал RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, Трамп "продолжает радовать" желанием "поссориться со всей американской политической элитой".
Брутер считает, что президент США хорошо относится к тем, кого считает достаточно сильным и кто готов с ним соревноваться.
"Но вопрос в том, что для России это в значительной степени безразлично, потому что Трамп свое хорошее отношение не подтверждает никакими делами", — подытожил эксперт.
Ранее Трамп на фоне высказываний бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес ряда политиков заявил, что та сошла с ума. Она назвала члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а экс-кандидата в президенты США от партии "Зеленых" Джилла Стайна — "российским агентом".
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