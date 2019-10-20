В СК назвали приоритетную версию причины прорыва дамбы в Красноярском крае

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следователи считают, что причиной прорыва дамбы в Красноярском крае, могли стать нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщается на Следователи считают, что причиной прорыва дамбы в Красноярском крае, могли стать нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщается на сайте СК РФ

Ранее в экстренных службах региона одной из версий называли износ тела плотины.

Следователи уже задержали директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка. В офисе организации прошли обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Разрушение дамбы произошло в субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района. В результате в рабочем поселке затопило два общежития на 40 человек каждое. Погибли 15 человек, еще 14 госпитализированы.