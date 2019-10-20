Киев оборудовал позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики оборудовали новые позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что Киев готовит позиции под военную технику на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе.

"Пользуясь достигнутыми договоренностями о перемирии, противник продолжает их нарушать. Вскрыто дооборудование позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое. По данным нашей разведки, (ВСУ - ред.)... с помощью трех экскаваторов и одной инженерной машины оборудовали две новые позиции", - сообщили в Народной милиции.

По данным оборонного ведомства республики, украинские силовики также продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах. "Вблизи жилых домов в населенном пункте Катериновка (под контролем ВС Украины, - ред.)... разместили одну боевую бронированную машину", - сообщили в Народной милиции.