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РИА Новости

Киев оборудовал позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

10:12 20.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики оборудовали новые позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что Киев готовит позиции под военную технику на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе.
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"Пользуясь достигнутыми договоренностями о перемирии, противник продолжает их нарушать. Вскрыто дооборудование позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое. По данным нашей разведки, (ВСУ - ред.)... с помощью трех экскаваторов и одной инженерной машины оборудовали две новые позиции", - сообщили в Народной милиции.
По данным оборонного ведомства республики, украинские силовики также продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах. "Вблизи жилых домов в населенном пункте Катериновка (под контролем ВС Украины, - ред.)... разместили одну боевую бронированную машину", - сообщили в Народной милиции.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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