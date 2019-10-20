Киев оборудовал позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики оборудовали новые позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что Киев готовит позиции под военную технику на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе.
"Пользуясь достигнутыми договоренностями о перемирии, противник продолжает их нарушать. Вскрыто дооборудование позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое. По данным нашей разведки, (ВСУ - ред.)... с помощью трех экскаваторов и одной инженерной машины оборудовали две новые позиции", - сообщили в Народной милиции.
По данным оборонного ведомства республики, украинские силовики также продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах. "Вблизи жилых домов в населенном пункте Катериновка (под контролем ВС Украины, - ред.)... разместили одну боевую бронированную машину", - сообщили в Народной милиции.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.