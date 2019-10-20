В Красноярском крае восстанавливают документы сотрудникам артели после ЧП

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Красноярскому краю восстанавливают утерянные документы пострадавшим из-за прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.

"В рамках оказания государственных услуг непосредственно на месте трагедии, а также в п. Курагино, куда были госпитализированы пострадавшие, работают сотрудники Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Задачей сотрудников является максимально оперативное восстановление документов, которые были утрачены гражданами во время происшествия", - говорится в сообщении.