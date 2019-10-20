Князь Георгий Романов прибыл в Крым

Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

"Великий князь Георгий Михайлович прибыл в Крым. Первый день пребывания на крымской земле начался с литургии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии, возведенной при прапрапрадеде князя императоре Александре ll", — сказал РИА Новости Пилькевич.

По его словам, визит направлен на поддержку воссоединения Крыма с Россией и служит напоминанием международному сообществу об исторической и юридической принадлежности полуострова России.

Отмечается, что в рамках визита князь Георгий Михайлович примет участие в международной конференции и ряде культурных мероприятий на полуострове.