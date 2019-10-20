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РИА Новости

Князь Георгий Романов прибыл в Крым

10:08 20.10.2019 (обновлено: 12:28 20.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВеликая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

"Великий князь Георгий Михайлович прибыл в Крым. Первый день пребывания на крымской земле начался с литургии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии, возведенной при прапрапрадеде князя императоре Александре ll", — сказал РИА Новости Пилькевич.

По его словам, визит направлен на поддержку воссоединения Крыма с Россией и служит напоминанием международному сообществу об исторической и юридической принадлежности полуострова России.
Отмечается, что в рамках визита князь Георгий Михайлович примет участие в международной конференции и ряде культурных мероприятий на полуострове.
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15 октября, 20:25РИА Новости
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Князь Георгий Михайлович родился в 1981 году в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году, учился в Оксфордском университете. Часть монархистов признает его наследником главы российского императорского дома.
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Георгий РомановКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Российский императорский дом... Забавная секта... Корона на уши не давит?
20 октября, 10:33
Павел К.
1600014
Монархи делятся на два вида - тираны и тюфяки. Одни самолично стригут, доят и пускают на мясо "свой" народ, а другие позволяют это делать своим фаворитам-приятелям-олигархам. Народ - ресурс. Как там говорил Людовик XIV? "Государство - это Я!" А вы никто... в моём государстве.
20 октября, 10:31
Павел К.
1201102
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