Князь Георгий Романов прибыл в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.
"Великий князь Георгий Михайлович прибыл в Крым. Первый день пребывания на крымской земле начался с литургии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии, возведенной при прапрапрадеде князя императоре Александре ll", — сказал РИА Новости Пилькевич.
По его словам, визит направлен на поддержку воссоединения Крыма с Россией и служит напоминанием международному сообществу об исторической и юридической принадлежности полуострова России.
Отмечается, что в рамках визита князь Георгий Михайлович примет участие в международной конференции и ряде культурных мероприятий на полуострове.
Князь Георгий Михайлович родился в 1981 году в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году, учился в Оксфордском университете. Часть монархистов признает его наследником главы российского императорского дома.