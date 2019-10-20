Названы самые популярные иномарки с пробегом в России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ford Focus стал самой продаваемой иномаркой на вторичном рынке по итогам девяти месяцев текущего года, Ford Focus стал самой продаваемой иномаркой на вторичном рынке по итогам девяти месяцев текущего года, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".

С начала года россияне купили 98 тысяч машин этой модели.

Затем идут Hyundai Solaris (78,1 тысяч экземпляров) и Toyota Corolla (76,4).