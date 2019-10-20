Названы самые популярные иномарки с пробегом в России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ford Focus стал самой продаваемой иномаркой на вторичном рынке по итогам девяти месяцев текущего года, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
С начала года россияне купили 98 тысяч машин этой модели.
Затем идут Hyundai Solaris (78,1 тысяч экземпляров) и Toyota Corolla (76,4).
Кроме того, в рейтинг наиболее популярных иномарок с пробегом вошли KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Volkswagen Polo и Daewoo Nexia.
5 октября, 10:48РИА НовостиНазваны самые распространенные в России автомобили