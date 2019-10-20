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РИА Новости

В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом

09:53 20.10.2019 (обновлено: 10:04 20.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
ДТП произошло в ночь на воскресенье на федеральной автодороге в Ленинском районе.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб один человек, еще шесть человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По информации полиции, среди пострадавших есть несовершеннолетний. Пятеро пассажиров микроавтобуса и водитель доставлены в больницу.
По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito.
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"Водитель ВАЗа, который в этот момент в автомобиле был один, смертельно травмирован и скончался до приезда бригады скорой помощи", - отметили в ведомстве.
Сотрудники полиции установили, что предполагаемый виновник аварии, севший за руль автомобиля ВАЗ, не имел права управления транспортными средствами.
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