В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.

ДТП произошло в ночь на воскресенье на федеральной автодороге в Ленинском районе.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб один человек, еще шесть человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По информации полиции, среди пострадавших есть несовершеннолетний. Пятеро пассажиров микроавтобуса и водитель доставлены в больницу.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito.

"Водитель ВАЗа, который в этот момент в автомобиле был один, смертельно травмирован и скончался до приезда бригады скорой помощи", - отметили в ведомстве.