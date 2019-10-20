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РИА Новости

На западе Москвы локализовали пожар на складе

09:43 20.10.2019 (обновлено: 11:38 20.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пожар в складском помещении на западе Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Ранее сообщалось, что из-за пожара на площади 500 квадратных метров в складском помещении, которое находится на Молодогвардейской улице, произошло обрушение крыши. Информации о пострадавших не поступало.
"Принятыми мерами в 09:08 (мск) пожар был локализован", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении принимают участие более 20 единиц техники и порядка 80 спасателей, а также два вертолета Московского авиационного центра.
При этом на месте находится мобильная лаборатория главка МЧС по Москве, которая производит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.
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