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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции сообщили о гибели военного в ходе операции в Сирии

09:18 20.10.2019
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© REUTERS / Murad SezerТурецкая военная техника на границе с Сирией
Турецкая военная техника на границе с Сирией
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Один турецкий военный погиб и еще один получил ранения при обстреле со стороны сил самообороны курдов в районе Телль-Абъяда на севере Сирии, говорится в сообщении минобороны Турции.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
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"Во время разведывательно-наблюдательной миссии в Телль-Абьяде 20 октября один наш товарищ по оружию был убит и еще один был ранен в результате огня, открытого террористами РПК / YPG (Рабочей партии Курдистана – сил самообороны сирийских курдов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что турецкие военные открыли ответный огонь. "Несмотря на соглашение с США о безопасной зоне, террористы РПК / YPG совершили 20 нападений", - говорится в сообщении.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* запрещенная в России террористическая организация.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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