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РИА Новости

Экс-работник артели под Красноярском рассказал об условиях жизни вахтовиков

09:14 20.10.2019 (обновлено: 09:15 20.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-работник золотодобывающей артели в Красноярском крае, где произошел прорыв дамбы, рассказал РЕН-ТВ, что постройки для вахтовиков на месте добычи золота строят из подручных материалов.
Он заявил, что там работает собственная пилорама, а также стоят двухэтажные типовые дома.

"Один коридор внизу, второй наверху. В комнатах только кровати с матрасами, все очень просто", — рассказал мужчина.

МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Селевой поток, образовавшийся после прорыва дамбы, достигал в высоту четырех-пяти метров.
В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 14:07РИА Новости
Росприроднадзор уже выявлял нарушения в работе артели, где прорвало дамбу
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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20 октября, 10:03
vyachnick Новиков
1100101
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