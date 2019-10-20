Экс-работник артели под Красноярском рассказал об условиях жизни вахтовиков

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-работник золотодобывающей артели в Красноярском крае, где произошел прорыв дамбы, рассказал РЕН-ТВ, что постройки для вахтовиков на месте добычи золота строят из подручных материалов.
Он заявил, что там работает собственная пилорама, а также стоят двухэтажные типовые дома.
"Один коридор внизу, второй наверху. В комнатах только кровати с матрасами, все очень просто", — рассказал мужчина.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Селевой поток, образовавшийся после прорыва дамбы, достигал в высоту четырех-пяти метров.
В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.