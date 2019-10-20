В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Так, для того чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости.

По данным на 1 июля текущего года, выплаты получали 23,5 тысячи россиян, которые не смогли найти работу.

В ПФР отметили, что на следующий год на эти цели заложено 4,4 миллиарда рублей. В 2021 году планируется потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022-м — 6,4 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что доля обращений россиян предпенсионного возраста в Роструд составляет 0,6% от общего числа заявлений о нарушении трудовых прав.

По данным Минтруда, число безработных среди пенсионеров в январе-июне текущего года составляло 92 тысячи человек, на конец июня 2019 года — 122,6 тысячи человек.

В мае генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что россияне предпенсионного возраста еще ни разу не жаловались в прокуратуру на нарушения, связанные с приемом на работу и увольнением. Он подчеркивал, что при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной.

Переобучение

По словам главы ПФР Антона Дроздова, 100 тысяч россиян предпенсионного возраста до конца года смогут переобучиться в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Он добавил, что программа пользуется спросом, и в следующем году ее планируется распространить на граждан старше 50 лет.

В рамках нацпроекта ежегодно профессиональное обучение и дополнительное профобразование должны проходить не менее 75 тысяч человек.

Совершенствование пенсионной системы

Третьего октября 2018 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за их увольнение вводится уголовная ответственность, а пособие по безработице для них увеличивается.