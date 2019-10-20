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РИА Новости

В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

08:43 20.10.2019 (обновлено: 10:58 20.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
Так, для того чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости.
По данным на 1 июля текущего года, выплаты получали 23,5 тысячи россиян, которые не смогли найти работу.
В ПФР отметили, что на следующий год на эти цели заложено 4,4 миллиарда рублей. В 2021 году планируется потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022-м — 6,4 миллиарда рублей.
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Ранее стало известно, что доля обращений россиян предпенсионного возраста в Роструд составляет 0,6% от общего числа заявлений о нарушении трудовых прав.
По данным Минтруда, число безработных среди пенсионеров в январе-июне текущего года составляло 92 тысячи человек, на конец июня 2019 года — 122,6 тысячи человек.
В мае генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что россияне предпенсионного возраста еще ни разу не жаловались в прокуратуру на нарушения, связанные с приемом на работу и увольнением. Он подчеркивал, что при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной.

Переобучение

По словам главы ПФР Антона Дроздова, 100 тысяч россиян предпенсионного возраста до конца года смогут переобучиться в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Он добавил, что программа пользуется спросом, и в следующем году ее планируется распространить на граждан старше 50 лет.
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В рамках нацпроекта ежегодно профессиональное обучение и дополнительное профобразование должны проходить не менее 75 тысяч человек.

Совершенствование пенсионной системы

Третьего октября 2018 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за их увольнение вводится уголовная ответственность, а пособие по безработице для них увеличивается.
Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента. В итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.
Выплата пенсии
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Названы регионы с самыми большими пенсиями
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Пенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Есть желание послать всю нашу власть в одно место, но не буду, всё равно забанят.
20 октября, 09:56
Валерий Назаров
6840005
Это наши правители так с нищетой борються!!!...Больше сдохнет-меньше нищих!!!!
20 октября, 10:12
Олег Попов
6320151
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