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РИА Новости

В Чили три человека погибли в результате беспорядков

08:42 20.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
© REUTERS / Ivan Alvarado
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в супермаркете в Чили, который был разграблен в ходе возникших беспорядков, сообщила мэр чилийской столицы.
Ранее сообщалось со ссылкой на телеканал 24 Horas, что власти Чили на фоне массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро, ввели комендантский час в ряде провинций. Он продлится с 22.00 (4.00 мск) до 7.00 (13.00 мск).

"Мы должны сообщить о том, что три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, а третий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но позже умер", - заявила журналистам мэр Сантьяго Карла Рубилар. Запись выступления появилась в твиттере мэра.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, но протесты продолжились.
В субботу власти приостановили повышение тарифов на проезд до выработки новых договоренностей.
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