В Чили три человека погибли в результате беспорядков

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в супермаркете в Чили, который был разграблен в ходе возникших беспорядков, сообщила мэр чилийской столицы.

"Мы должны сообщить о том, что три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, а третий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но позже умер", - заявила журналистам мэр Сантьяго Карла Рубилар. Запись выступления появилась в твиттере мэра.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.