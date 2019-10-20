В Красноярском крае задержали мастера участка артели, сообщил источник

КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. В Красноярском крае, где прорвало дамбу и погибли люди, задержали двух человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Один из них — мастер участка артели.
В ГСУСК по краю ситуацию не комментируют.
Ранее источник сообщал, что в рамках уголовного дела следователи допрашивают гендиректора рудника, где произошло ЧП.
В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. Образовавшийся сель достигал в высоту четырех-пяти метров. В результате в рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.
По информации Ростехнадзора, прорыв насыпи произошел на участке недр, предоставленном в пользование ООО "Сисим" для разведки и добычи полезных ископаемых.