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РИА Новости

В Красноярском крае задержали мастера участка артели, сообщил источник

08:36 20.10.2019 (обновлено: 09:12 20.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. В Красноярском крае, где прорвало дамбу и погибли люди, задержали двух человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Один из них — мастер участка артели.
В ГСУСК по краю ситуацию не комментируют.
Ранее источник сообщал, что в рамках уголовного дела следователи допрашивают гендиректора рудника, где произошло ЧП.
В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. Образовавшийся сель достигал в высоту четырех-пяти метров. В результате в рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.
По информации Ростехнадзора, прорыв насыпи произошел на участке недр, предоставленном в пользование ООО "Сисим" для разведки и добычи полезных ископаемых.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
08:18РИА Новости
Одного пострадавшего при прорыве дамбы выписали из больницы
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайКурагинский районПроисшествия
Популярные комментарии
Все думали, что он - мастер, а оказался - стрелочник.
20 октября, 09:07
sizif8
2001002
Как всегда , виновато низшее звено! "Закон - Тайга, Медведь - Хозяин"!!!
20 октября, 09:17
gxkan
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