В Красноярском крае задержали мастера участка артели, сообщил источник

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. В Красноярском крае, где прорвало дамбу и погибли люди, задержали двух человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Один из них — мастер участка артели.

В ГСУСК по краю ситуацию не комментируют.

Ранее источник сообщал, что в рамках уголовного дела следователи допрашивают гендиректора рудника, где произошло ЧП.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. Образовавшийся сель достигал в высоту четырех-пяти метров. В результате в рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.