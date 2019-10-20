На западе Москвы загорелся склад

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели тушат возгорание на площади 300 квадратных метров в складском помещении на западе Москвы, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Согласно данным, пожар произошел по адресу Молодогвардейская улица, дом 61, строение 5.
"На втором ярусе в складском здании происходит загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что информации о пострадавших не поступало.
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