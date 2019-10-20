Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T10:57Z
https://ria.ru/20191020/1559990116.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_588057b4cd44cfb80f3a131ad031cab2.jpg
РИА Новости

На западе Москвы загорелся склад

08:32 20.10.2019 (обновлено: 10:57 20.10.2019)
1807
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели тушат возгорание на площади 300 квадратных метров в складском помещении на западе Москвы, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Согласно данным, пожар произошел по адресу Молодогвардейская улица, дом 61, строение 5.
"На втором ярусе в складском здании происходит загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что информации о пострадавших не поступало.
Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
Вчера, 13:26РИА Новости
Крупные пожары в России
021101
Обсудить 0
МЧС РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
РИА
Новости
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Лента
новостей
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центральной России
Самолет Airbus A321 авиакомпании Северный ветер
Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
На западе Москвы при пожаре на складе произошло обрушение кровли
Церковь на острове Санторини
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Князь Георгий Романов прибыл в Крым
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
"Роскосмос" адаптирует корабль "Орел" под ракету "Союз-5"
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В Крыму иномарка сгорела после ДТП
12:35СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
11:35СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото
11:35На западе Москвы потушили крупный пожар на складе
11:32Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Лента новостейМолния