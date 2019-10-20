В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".

По данным СК, в субботу вечером в правоохранительные органы поступило сообщение, что при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический двух рабочих завалило обрушившимся грунтом. Следователи начали проверку.

"Откопали двоих, мертвых", – сказала собеседница агентства.