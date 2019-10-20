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РИА Новости

В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта

08:25 20.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Сотрудник МЧС рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
По данным СК, в субботу вечером в правоохранительные органы поступило сообщение, что при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический двух рабочих завалило обрушившимся грунтом. Следователи начали проверку.
Автомобиль МЧС
Вчера, 14:11РИА Новости
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
"Откопали двоих, мертвых", – сказала собеседница агентства.
По информации МЧС, операция по поиску коммунальных работников была завершена в 1.23 (23.23 мск субботы). Всего в поисковой операции были задействованы 29 человек и семь единиц техники.
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Следственный комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
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