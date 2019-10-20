В Крыму начнут снимать мультфильмы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Новая анимационная студия открывается на площадке Ялтинской киностудии в Крыму, сообщила директор "Крымского киномедиацентра" Светлана Косарич.
"Открывается анимационная студия. Уже отремонтировано помещение и закуплено оборудование. Будут сниматься современные мультипликационные фильмы", - сказала РИА Новости Косарич.
По ее словам, анимационная студия заработает на площадке Ялтинской киностудии, на которой сейчас идет комплексная модернизация материально-технической базы.
"Это будет первая анимационная студия", - подчеркнула Косарич.
Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 году она была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ".
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