В Крыму начнут снимать мультфильмы

"Открывается анимационная студия. Уже отремонтировано помещение и закуплено оборудование. Будут сниматься современные мультипликационные фильмы", - сказала РИА Новости Косарич.

По ее словам, анимационная студия заработает на площадке Ялтинской киностудии, на которой сейчас идет комплексная модернизация материально-технической базы.

Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 году она была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ".