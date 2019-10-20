Одного пострадавшего при прорыве дамбы выписали из больницы

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Пострадавший при прорыве дамбы в Красноярском крае выписан из районной больницы в Курагино, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.

"Выписан один пациент из Курагинской больницы. Он почувствовал себя хорошо. Таким образом, в больницах Красноярска и Курагино остается восемь пациентов", - сказал собеседник агентства.