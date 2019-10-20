Трамп признался в симпатии к россиянам

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес ряда политиков заявил, что та сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам.

"Хиллари назвала (члена палаты представителей США от штата Гавайи. — Прим. ред.) Тулси Габбард фавориткой России, а (экс-кандидата в президенты США от партии зеленых. — Прим. ред.) Джилл Стайн российским агентом. Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)", — написал американский лидер в Twitter

Клинтон сделала заявления, о которых написал Трамп, на этой неделе в интервью подкасту Capmaign HQ. После этого претендент на номинацию Демократической партии в президенты Габбард обвинила экс-госсекретаря в сознательной попытке очернить ее. Габбард не осталась в долгу и заявила, что Клинтон — олицетворение коррупции и разжигательница войны.

После проигрыша Трампу на президентских выборах 2016 года Клинтон не раз заявляла, что Джилл Стайн помешала ей выиграть ряд важных штатов и стать президентом. По ее мнению, это никак не могло произойти без "российского вмешательства".