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РИА Новости

Трамп признался в симпатии к россиянам

08:16 20.10.2019 (обновлено: 12:25 20.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес ряда политиков заявил, что та сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам.
"Хиллари назвала (члена палаты представителей США от штата Гавайи. — Прим. ред.) Тулси Габбард фавориткой России, а (экс-кандидата в президенты США от партии зеленых. — Прим. ред.) Джилл Стайн российским агентом. Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)", — написал американский лидер в Twitter.
Клинтон сделала заявления, о которых написал Трамп, на этой неделе в интервью подкасту Capmaign HQ. После этого претендент на номинацию Демократической партии в президенты Габбард обвинила экс-госсекретаря в сознательной попытке очернить ее. Габбард не осталась в долгу и заявила, что Клинтон — олицетворение коррупции и разжигательница войны.
Страница социальной сети Twitter на экране ноутбука
13 октября, 12:46РИА Новости
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После проигрыша Трампу на президентских выборах 2016 года Клинтон не раз заявляла, что Джилл Стайн помешала ей выиграть ряд важных штатов и стать президентом. По ее мнению, это никак не могло произойти без "российского вмешательства".
Демократы в конгрессе на протяжении долгого времени расследовали предполагаемые связи Трампа с Россией, но ничего не добились. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы. В результате он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Джилл СтайнТулси ГаббардДональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Трампло.....
20 октября, 08:20
ЛКЛысый Кучерявый
7400030
Так это давно понятно)) Мы тоже тебя любим ,Дональд!)
20 октября, 08:58
Алёна
1791001
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