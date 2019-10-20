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РИА Новости

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

07:57 20.10.2019 (обновлено: 11:02 20.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право проводить контрольные закупки для выявления недолива топлива. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель ведомства Алексей Абрамов.
По его словам, разрабатывается новый метод проверок автозаправочных станций. Так, проверять предлагается не конкретную колонку, а ее работу в связке с оператором за кассой.
Кроме того, ведется работа над созданием "скрытого" прибора, который будет использовать тайный покупатель. Он позволит обнаруживать недолив на уровне одного процента.
В первой половине 2020 года Росстандарт планирует утвердить замену устаревшему ГОСТу 1989 года на топливораздаточные колонки. Абрамов отмечает, что сейчас установленная стандартом точность измерения топлива имеет "значительную погрешность".

"Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива, — уточнил он.

Ее негативными факторами Абрамов называет температуру окружающей среды, а также использование вредоносного программного обеспечения.
АЗС
19 августа, 00:17РИА Новости
Определены регионы России с самым доступным бензином
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ОбществоАлексей АбрамовРосстандартТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
"Напрасны все ваши искусства"! Довелось быть в Германии, там недолива нет и полицейские взяток не берут. Потому, что есть Закон и Порядок!!! У нас же законов - море, а Порядка - никакого.....
20 октября, 09:10
gxkan
61000023
За, допустим, 2-3% недолива силовики устроят акцию стоимостью в миллиарды, а заправщики ответят повышением цен на четверть. Ну а заплатим и за то и за то и за недолив тоже - мы, покупатели топлива.
20 октября, 10:15
ssamvd
15402015
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