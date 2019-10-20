В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право проводить контрольные закупки для выявления недолива топлива. Об этом "Российской газете" В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право проводить контрольные закупки для выявления недолива топлива. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель ведомства Алексей Абрамов.

По его словам, разрабатывается новый метод проверок автозаправочных станций. Так, проверять предлагается не конкретную колонку, а ее работу в связке с оператором за кассой.

Кроме того, ведется работа над созданием "скрытого" прибора, который будет использовать тайный покупатель. Он позволит обнаруживать недолив на уровне одного процента.

В первой половине 2020 года Росстандарт планирует утвердить замену устаревшему ГОСТу 1989 года на топливораздаточные колонки. Абрамов отмечает, что сейчас установленная стандартом точность измерения топлива имеет "значительную погрешность".

"Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива, — уточнил он.