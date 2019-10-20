Власти Кузбасса помогут семьям земляков, погибших при прорыве дамбы

КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Правительство Кузбасса окажет помощь семьям погибших жителей региона при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщил РИА Новости руководитель областной пресс-службы Роман Быков.
"Среди погибших оказались двое жителей Кемеровской области. Ещё один кузбассовец считается пропавшим без вести. Правительство Кузбасса занимается транспортировкой тел погибших в Кемеровскую область. Семьям погибших будет оказана помощь в захоронении и материальная поддержка", - рассказал Быков.
Руководитель областной пресс-службы отметил, что глава Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования губернатору Красноярского края Александру Уссу в связи с прорывом дамбы на реке Сейба в Курагинском районе.
"Эта трагедия глубокой болью отозвалась в наших сердцах. Прошу передать соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами", - говорится в соболезновании.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.