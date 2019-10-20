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РИА Новости

Япония и Франция предложили Ирану план кредита при соблюдении СВПД

06:58 20.10.2019
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония и Франция предложили совместный план предоставления Ирану кредита в размере около 18,42 миллиарда долларов под обеспечение за счет нефти, если Тегеран вновь вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, пишет газета "Майнити".
По данным издания, правительство Японии решило поддержать озвученную летом этого года инициативу Франции по предоставлению Ирану помощи в размере 15 миллиардов долларов (около 1,63 триллиона иен) после того, как Тегеран потребовал увеличить объемы займа для компенсации негативного влияния от ужесточения санкций, и довести эту сумму до примерно 18,42 миллиарда долларов (2 триллиона иен).
Издание отмечает, что японские власти надеются таким образом сгладить возможное недовольство планами Токио направить в Ормузский пролив два судна морских сил самообороны Японии для сопровождения гражданских судов. Кроме этого, по информации источников газеты, правительство Японии полагает, что финансовая поддержка может способствовать началу диалога между Ираном и США по ядерной проблеме.
Предполагается, что гарантии по кредиту будут обеспечены за счет нефти, а целевое использование финансов будет ограничено закупками продовольствия и медикаментов.
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Летом этого года Франция выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По информации СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея, предположительно, заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.
Информацию о кредите в 15 миллиардов долларов позже подтвердил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, отметивший, что возврат к реализации Тегераном ядерной сделки зависит от предоставления этой суммы.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Вид на Париж, Франция. Архивное фото
16 октября, 15:08РИА Новости
МИД Франции призывал Иран к соблюдению СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Эммануэль МакронАббас АракчиДональд ТрампМИД ИранаЯпонияСШАВ мире
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