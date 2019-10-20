Япония и Франция предложили Ирану план кредита при соблюдении СВПД

ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония и Франция предложили совместный план предоставления Ирану кредита в размере около 18,42 миллиарда долларов под обеспечение за счет нефти, если Тегеран вновь вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, пишет газета "Майнити".

По данным издания, правительство Японии решило поддержать озвученную летом этого года инициативу Франции по предоставлению Ирану помощи в размере 15 миллиардов долларов (около 1,63 триллиона иен) после того, как Тегеран потребовал увеличить объемы займа для компенсации негативного влияния от ужесточения санкций, и довести эту сумму до примерно 18,42 миллиарда долларов (2 триллиона иен).

Издание отмечает, что японские власти надеются таким образом сгладить возможное недовольство планами Токио направить в Ормузский пролив два судна морских сил самообороны Японии для сопровождения гражданских судов. Кроме этого, по информации источников газеты, правительство Японии полагает, что финансовая поддержка может способствовать началу диалога между Ираном и США по ядерной проблеме.

Предполагается, что гарантии по кредиту будут обеспечены за счет нефти, а целевое использование финансов будет ограничено закупками продовольствия и медикаментов.

Летом этого года Франция выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По информации СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея, предположительно, заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.

Информацию о кредите в 15 миллиардов долларов позже подтвердил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, отметивший, что возврат к реализации Тегераном ядерной сделки зависит от предоставления этой суммы.