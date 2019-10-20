СК допросит гендиректора рудника в Красноярском крае, где прорвало дамбу

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Гендиректора артели в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, в воскресенье допросят следователи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Его везут (в СК региона) для следственных действий", - сказал собеседник агентства.
В ГСУСК по краю ситуацию не комментируют и обещают предоставить информацию позже.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.