СК допросит гендиректора рудника в Красноярском крае, где прорвало дамбу

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Гендиректора артели в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, в воскресенье допросят следователи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Его везут (в СК региона) для следственных действий", - сказал собеседник агентства.

В ГСУСК по краю ситуацию не комментируют и обещают предоставить информацию позже.