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РИА Новости
Война в Сирии

Глава Пентагона заявил, что выведенные из Сирии войска перебросят в Ирак

06:16 20.10.2019 (обновлено: 09:14 20.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в западный Ирак из Сирии направят примерно тысячу американских солдат.
Глава Пентагона отметил, что военные продолжат кампанию против террористической группировки "Исламское государство"*, чтобы "помочь защищать Ирак".
"Вывод (войск. — Прим. ред.) США продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях <…> Текущий план действий состоит в том, чтобы передислоцировать эти силы в западный Ирак ", — цитирует Эспера агентство Рейтер.
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Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии. Позднее Эспер уточнил, что США отзовут еще около тысячи военных.
Также, по его словам, прекращение огня в Сирии "в целом, судя по всему, соблюдается" и можно видеть "стабилизацию на линиях".
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
В четверг, 17 октября, США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.
* Запрещенная в России террористическая организация.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииМарк ЭсперДональд ТрампРейтерМинистерство обороны СШАСирияРоссияСШАВ мире
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