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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные доставили гумпомощь в сирийское село Эль-Брейка

05:20 20.10.2019 (обновлено: 05:35 20.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в деревню Касмин в окрестностях Латакии
Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в деревню Касмин в окрестностях Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в деревню Касмин в окрестностях Латакии. Архивное фото
ЭЛЬ-БРЕЙКА (Сирия), 20 окт – РИА Новости. Российские военные доставили свыше 3,5 тонн гуманитарной помощи в село Эль-Брейка сирийской провинции Эль-Кунейтра, которое находится недалеко от Голанских высот, оккупированных Израилем.
"В населенном пункте Эль-Брейка прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов. Общая масса этих наборов составила более 3,5 тонн. Мы передали муку, сахар, рис, чай, сгущенное молоко", - сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Денис Анисимов.
"Любая помощь для нас очень важна. А главное, мы чувствуем себя в безопасности: здесь сирийская армия и военная полиция из России, поэтому мы спокойны за свою жизнь", - сказал глава администрации района Данияр Усман.
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