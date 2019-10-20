Российские военные доставили гумпомощь в сирийское село Эль-Брейка

"В населенном пункте Эль-Брейка прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов. Общая масса этих наборов составила более 3,5 тонн. Мы передали муку, сахар, рис, чай, сгущенное молоко", - сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Денис Анисимов.

"Любая помощь для нас очень важна. А главное, мы чувствуем себя в безопасности: здесь сирийская армия и военная полиция из России, поэтому мы спокойны за свою жизнь", - сказал глава администрации района Данияр Усман.