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РИА Новости

СМИ рассказали об издевательствах над украинцами в Польше

05:04 20.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Уехавшие на заработки в Польшу украинцы жалуются на унижения из-за их национальности, пишет портал "Обозреватель".
По словам главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько, отстаивающей права украинских граждан в Польше, "заробитчанам" приходится сталкиваться с "вопиющими случаями убийств, избиений и унижений", а правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от украинцев.
"Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями – лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев. А если приняли, то вряд ли проведут расследование, они не хотят этим заниматься", – заявил Михонько.
Он добавил, что "неприятные инциденты" с гражданами Украины происходят ежедневно, а поляки "не боятся", потому что их за это якобы не наказывают.
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Однако, по мнению адвоката Ирины Мизиной, которая занимается делами украинцев в Польше, республиканская полиция старается отказывать в приеме заявлений, если "никого не убили", но расследует все дела вне зависимости от национальности.
Главное, самому подать заявление в письменном виде. Но есть и другие ситуации, когда наши соотечественники совершают преступления против поляков по тому же национальному признаку. И в одном, и в другом случае это незаконно", – сказала она.
Юрист добавила, что случаев, когда работодатели нарушают права украинцев, в Польше не больше, чем в любой другой стране с наплывом эмигрантов.
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Все бегут: Польша высасывает украинские трудовые ресурсы
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Популярные комментарии
А что украинцы хотели? Они, работая на полях у поляков, добровольно ставят себя в ранг крепостных, а поляки с ними и обращаются, как "пан" с "быдлом".
20 октября, 05:48
rem.rem-kompa
5130302
Надо не жаловаться.Надо у себя дома жить и работать,а не бегать по заграницам.Если сам себя не уважаешь,то никто тебя уважать не будет.
20 октября, 06:37
Олег 84
5110004
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