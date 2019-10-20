СМИ рассказали об издевательствах над украинцами в Польше

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Уехавшие на заработки в Польшу украинцы жалуются на унижения из-за их национальности, пишет портал Уехавшие на заработки в Польшу украинцы жалуются на унижения из-за их национальности, пишет портал "Обозреватель"

По словам главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько, отстаивающей права украинских граждан в Польше, "заробитчанам" приходится сталкиваться с "вопиющими случаями убийств, избиений и унижений", а правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от украинцев.

"Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями – лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев. А если приняли, то вряд ли проведут расследование, они не хотят этим заниматься", – заявил Михонько.

Он добавил, что "неприятные инциденты" с гражданами Украины происходят ежедневно, а поляки "не боятся", потому что их за это якобы не наказывают.

Однако, по мнению адвоката Ирины Мизиной, которая занимается делами украинцев в Польше, республиканская полиция старается отказывать в приеме заявлений, если "никого не убили", но расследует все дела вне зависимости от национальности.

Главное, самому подать заявление в письменном виде. Но есть и другие ситуации, когда наши соотечественники совершают преступления против поляков по тому же национальному признаку. И в одном, и в другом случае это незаконно", – сказала она.