Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правительство подготовило законопроект об идентификации банковских клиентов по номеру телефона. Его рассмотрят во втором чтении в ноябре, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Для этого планируют создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС). Она призвана стать связующим звеном между кредитными организациям и операторами связи.
Создание системы профинансируют банки, хотя изначально расходы хотели возложить на операторов связи.
"Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему", — отметил Аксаков.
Ожидается, что инициатива избавит россиян от звонков коллекторов, а также поможет предотвратить кражу денег с помощью "отдельных видов социальной инженерии", когда злоумышленник звонит в банк под видом клиента и называет его паспортные данные. В таком случае, пишет газета, даже если мошенник подменит номер, в ЕИС отобразится его настоящий телефон.