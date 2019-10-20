Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

Для этого планируют создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС). Она призвана стать связующим звеном между кредитными организациям и операторами связи.

"Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему", — отметил Аксаков.

Ожидается, что инициатива избавит россиян от звонков коллекторов, а также поможет предотвратить кражу денег с помощью "отдельных видов социальной инженерии", когда злоумышленник звонит в банк под видом клиента и называет его паспортные данные. В таком случае, пишет газета, даже если мошенник подменит номер, в ЕИС отобразится его настоящий телефон.