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РИА Новости

Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

05:13 20.10.2019 (обновлено: 11:28 20.10.2019)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правительство подготовило законопроект об идентификации банковских клиентов по номеру телефона. Его рассмотрят во втором чтении в ноябре, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Для этого планируют создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС). Она призвана стать связующим звеном между кредитными организациям и операторами связи.
Создание системы профинансируют банки, хотя изначально расходы хотели возложить на операторов связи.

"Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему", — отметил Аксаков.

Ожидается, что инициатива избавит россиян от звонков коллекторов, а также поможет предотвратить кражу денег с помощью "отдельных видов социальной инженерии", когда злоумышленник звонит в банк под видом клиента и называет его паспортные данные. В таком случае, пишет газета, даже если мошенник подменит номер, в ЕИС отобразится его настоящий телефон.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
11 октября, 01:40РИА Новости
Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт
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РоссияОбществоЭкономикаПравительство РоссииБанкиГосдума РФАнатолий Аксаков
Популярные комментарии
Да-да... Следят за вами... Когда паспорт получали, ИНН, и когда в интернете зависаете... :)) Еще добровольно сами под слежку подписываетесь! Когда смартфон себе покупаете, когда по паспорту билеты покупаете на вокзалах, и когда в поликлиниках и больницах регистрируетесь. Всегда что не делается в России к лучшему для людей, всегда найдутся недовольные чтоб обойти законы. Маниакальная паранойя она такая! :)) Так может как по псевдониму "Nerp" в Африку? :) В племя. Там вам ни сотовой связи, ни интернета, не медицины, не все блага цивилизации, возможно и нет паспорта.. :)) Вперед! :)
20 октября, 08:36
ДЛДоктор Лоботом
331100020
Никак. Клиенту предложат пройти в банк, и решить вопросы так сказать тет-а-тет.
20 октября, 08:38
ДЛДоктор Лоботом
2701005
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