В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.

"За минувшие сутки спасателями, пожарными были обследованы береговая линия и русло реки Сейба на удалении 9 километров. Кинологическими расчетами МЧС России были обследованы места общей площадью 2000 квадратных метров. Работы по поискам без вести пропавших людей продолжаются, сил и средств для этого достаточно", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба главка сообщила, что на горячую линию после прорыва дамбы поступило более 360 звонков.

"Психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим, а также родственникам погибших и пострадавших в ЧС. На 6.00 (2.00 мск) по местному времени на телефон горячей линии поступил 361 звонок. Звонки поступают из разных субъектов РФ", - говорится в сообщении.