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РИА Новости

В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

04:56 20.10.2019 (обновлено: 05:34 20.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.
"За минувшие сутки спасателями, пожарными были обследованы береговая линия и русло реки Сейба на удалении 9 километров. Кинологическими расчетами МЧС России были обследованы места общей площадью 2000 квадратных метров. Работы по поискам без вести пропавших людей продолжаются, сил и средств для этого достаточно", - говорится в сообщении.
Также пресс-служба главка сообщила, что на горячую линию после прорыва дамбы поступило более 360 звонков.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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"Психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим, а также родственникам погибших и пострадавших в ЧС. На 6.00 (2.00 мск) по местному времени на телефон горячей линии поступил 361 звонок. Звонки поступают из разных субъектов РФ", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в воскресенье продолжатся разборы завалов скопления мусора по берегу Сейбы, спасатели на плавсредствах будут обследовать береговую линию. Также продолжатся обследования устья Сейбы на слиянии с рекой Сисим и вниз по течению.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Китайская мудрость. Прежде чем помогать соседу, посмотри на свой дом. Так когда же настанет время смотреть на свой дом, а не рассказывать с телевизора о том как где то там, как у них все плохо и помогать.?
20 октября, 06:53
aarrem1979
1600212
мы проезжали мимо этой дамбы когда её строили . я возмущалась как всё перерыто до безобразия при этом у дороги краевого значения ,хотя и в тайге . всё как на ладони было и видно было невооруженным глазом что всё это делается незаконно, как будто это обыски проходили и перевернули вверх дном . неинтересовало фирму правильно или неправильно идёт добычя золото .главно легко и быстро и пофиг было соблюдается или нет техника безопастности если уж я обычная тетка это видела то и чиновники видели . фотографии сейчас рассматриваю и вижу что дамба просто земля навороченная без укреплений . а речка ведь горная. конечно должна была размыть.
20 октября, 07:17
Людмила Федорчак
1500000
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