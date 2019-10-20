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РИА Новости

МЧС заявило о трудностях в поисках на месте прорыва дамбы под Красноярском

04:25 20.10.2019 (обновлено: 05:56 20.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Изменения погоды осложняют поиски на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее в краевом правительстве заявляли, что необходимо ускорить работы из-за надвигающихся холодов. По данным сервиса "Яндекс. Погода", в данный момент в Курагинском районе пасмурно, температура - минус один градус.
"Изменения погоды в районе операции, безусловно, осложняют поиск. В частности, собакам сложнее искать в таких условиях людей. Было бы легче, если бы не было перепадов", - сказал собеседник агентства.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
04:08РИА Новости
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Прорыв дамбы в Красноярском краеЗемля - РИА НаукаКрасноярский крайКурагинский районПроисшествия
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