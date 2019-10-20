МЧС заявило о трудностях в поисках на месте прорыва дамбы под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Изменения погоды осложняют поиски на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее в краевом правительстве заявляли, что необходимо ускорить работы из-за надвигающихся холодов. По данным сервиса "Яндекс. Погода", в данный момент в Курагинском районе пасмурно, температура - минус один градус.
"Изменения погоды в районе операции, безусловно, осложняют поиск. В частности, собакам сложнее искать в таких условиях людей. Было бы легче, если бы не было перепадов", - сказал собеседник агентства.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.