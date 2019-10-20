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РИА Новости

Четырех пострадавших при прорыве дамбы доставили в красноярскую больницу

04:08 20.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Четырех пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края доставили в больницу в столицу региона, сообщили РИА Новости в приемном покое Красноярской краевой больницы.
"Четверо пациентов из Курагинского района доставлены. Они в состоянии средней степени тяжести. Пока более не ожидаем поступления пострадавших", - сказал собеседник агентства.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
03:56РИА Новости
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайКурагинский районПроисшествия
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