Четырех пострадавших при прорыве дамбы доставили в красноярскую больницу

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Четырех пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края доставили в больницу в столицу региона, сообщили РИА Новости в приемном покое Красноярской краевой больницы.

"Четверо пациентов из Курагинского района доставлены. Они в состоянии средней степени тяжести. Пока более не ожидаем поступления пострадавших", - сказал собеседник агентства.

МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока не известна.