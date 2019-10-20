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РИА Новости

В Красноярском крае возобновили спасательные работы на месте прорыва дамбы

03:56 20.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Спасательные работы возобновлены на месте прорыва дамбы на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Курагинского района.
Главк МЧС по краю в субботу сообщил, что в 2.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.
"Работы возобновлены с рассветом и будут продолжаться", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что активная часть работ будет прекращена в темное время суток. При этом штаб и другие службы работают в круглосуточном режиме.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
00:45РИА Новости
МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайРоссияКурагинский районПроисшествия
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