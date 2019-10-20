В Красноярском крае возобновили спасательные работы на месте прорыва дамбы

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Спасательные работы возобновлены на месте прорыва дамбы на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Курагинского района.

Главк МЧС по краю в субботу сообщил, что в 2.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.

"Работы возобновлены с рассветом и будут продолжаться", - сказал собеседник агентства.