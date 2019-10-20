Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Общее время полета составило 19 часов 14 минут. Воздушное судно преодолело 16 тысяч 309 километров и приземлилось с опозданием в 37 минут.

Ранее самым долгим беспосадочным авиарейсом считался перелет из Ньюарка в Сингапур. Его продолжительность составила 18 часов 50 минут, а преодоленное расстояние — 15 тысяч 345 километров.

Самый длительный беспосадочный полет некоммерческого самолета в истории зафиксировали в 1986 году — рекорд поставил пилот "Вояджера". Летательный аппарат находился в воздухе без дозаправки девять дней, три минуты и 44 секунды, преодолев дистанцию в более чем 40 тысяч километров.