Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T11:36Z
https://ria.ru/20191020/1559988959.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155610/58/1556105854_0:30:3071:1757_1036x0_80_0_0_c0a9412bc1aa4b4ea4459cfded66b9fc.jpg
РИА Новости

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

03:46 20.10.2019 (обновлено: 11:36 20.10.2019)
41116
© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. Об этом свидетельствуют данные на FlightAware.
Общее время полета составило 19 часов 14 минут. Воздушное судно преодолело 16 тысяч 309 километров и приземлилось с опозданием в 37 минут.
Ранее самым долгим беспосадочным авиарейсом считался перелет из Ньюарка в Сингапур. Его продолжительность составила 18 часов 50 минут, а преодоленное расстояние — 15 тысяч 345 километров.
Самый длительный беспосадочный полет некоммерческого самолета в истории зафиксировали в 1986 году — рекорд поставил пилот "Вояджера". Летательный аппарат находился в воздухе без дозаправки девять дней, три минуты и 44 секунды, преодолев дистанцию в более чем 40 тысяч километров.
Исторический центр города Сиена в Италии
6 сентября, 09:29Туризм
Названы страны, в которые чаще всего летают путешественники из России
19816271857
Обсудить 9
ТуризмтуристыНовости - ТуризмНью-ЙоркАвстралияСиднейСШАBoeing 787В мире
Популярные комментарии
в Риа установлен рекорд, стирать новости которыеё им неугодны)) Пока, Риа)
20 октября, 05:21
Прохор Мазур
2402008
Интересно, это только я не вижу количество тысяч километров или риа новости решило экономить на корректорах?
20 октября, 05:12
aalex_630
1700003
Рекомендуем
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
РИА
Новости
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Лента
новостей
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
СМИ рассказали о переоснащении модернизированного "Адмирала Нахимова"
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов
Силуанов заявил о способности России справиться с падением цен на нефть
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центральной России
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что выведенные из Сирии войска перебросят в Ирак
Девушка со смартфоном и банковской картой
Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
СМИ рассказали об издевательствах над украинцами в Польше
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
"Роскосмос" адаптирует корабль "Орел" под ракету "Союз-5"
Украинские военнослужащие
На Украине заявили о новом оружии, способном "дать отпор российской армии"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В Крыму иномарка сгорела после ДТП
12:35СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
11:35СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото
11:35На западе Москвы потушили крупный пожар на складе
11:32Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Лента новостейМолния