Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T09:29Z
https://ria.ru/20191020/1559988866.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155228/65/1552286537_0:156:1366:924_1036x0_80_0_0_60e27d0ed21067712e34177b8d1ad947.jpg
РИА Новости
Хочу стать космонавтом

"Роскосмос" адаптирует корабль "Орел" под ракету "Союз-5"

03:02 20.10.2019 (обновлено: 09:29 20.10.2019)
11787
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш")
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"). Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. "Роскосмос" продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
В сентябре генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что корабль "Орел" будет проходить летные испытания на ракете тяжелого класса "Ангара-А5П" с космодрома Восточный, а не на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур, как планировалось ранее.
В материалах госкорпорации о госзакупках отмечается, что разработку эскизного проекта на космический комплекс с кораблем "Орел" и ракетой среднего класса "Союз-5" на Байконуре, начавшуюся в декабре 2018 года, планируется продолжить и завершить к октябрю 2020 года.
Первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный. В 2024 году состоится беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028-м — первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году запланирован облет на нем Луны, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на ее поверхность.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
16 октября, 13:25РИА Наука
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом
В настоящее время Ракетно-космическая корпорация "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5П" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй — полноценным многоразовым (десять полетов) кораблем для летных испытаний и последующей эксплуатации.
100103149
Обсудить 5
Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий РогозинРоссия
Рекомендуем
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
РИА
Новости
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Лента
новостей
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центральной России
Церковь на острове Санторини
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Самолет в небе
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Самолет Airbus A321 авиакомпании Северный ветер
Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
СМИ рассказали о переоснащении модернизированного "Адмирала Нахимова"
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов
Силуанов заявил о способности России справиться с падением цен на нефть
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что выведенные из Сирии войска перебросят в Ирак
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В Крыму иномарка сгорела после ДТП
12:35СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
11:35СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото
11:35На западе Москвы потушили крупный пожар на складе
11:32Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Лента новостейМолния