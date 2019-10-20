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РИА Новости

СМИ рассказали о переоснащении модернизированного "Адмирала Нахимова"

02:53 20.10.2019 (обновлено: 11:46 20.10.2019)
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Журнал Military Watch оценил оснащение атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который должен поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году.
Отмечается, что обновленный военный корабль оснастят внушительным арсеналом крылатых ракет и продвинутой системой ПВО (адаптированного под корабли ЗРК С-400), новыми системами радиоэлектронной борьбы, зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Кортик" и ЗРК "Редут".
По информации издания, главным противокорабельным оружием крейсера станет ракета "Циркон". Она будет поражать цели на скорости около восьми чисел Маха на расстоянии до тысячи километров. Это позволит ей превзойти "Гарпун" — основную противокорабельную ракету ВМС США.

"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем из стоящих на вооружении ВМФ России", — пишет издание.

Благодаря своим ядерным силовым установкам, "Адмирал Нахимов" сможет длительное время работать вдали от побережья России.
ТАРКР "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года назывался "Калинин". Его заложили 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года корабль спустили на воду. Тридцатого декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России. Двадцать второго апреля 1992 года корабль назвали "Адмирал Нахимов".
АПЛ Юрий Долгорукий
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Популярные комментарии
А меня все таки интересует, куда в Сирии делись более пол сотни Американских тамогавков. Они вылетели и не прилетели в назначенное место.
20 октября, 04:29
Александр Исмаилов
1161004
"Она будет поражать цели на скорости около восьми чисел Маха на расстоянии до тысячи километров. " Позор!
20 октября, 06:49
zzzeebra
4110014
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