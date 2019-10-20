В Барселоне полиция и пожарные освобождают улицу Рамбла от протестующих

БАРСЕЛОНА, 20 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция и пожарные Барселоны зачищают знаменитую пешеходную улицу Рамбла от протестующих и подожженных ими баррикад, передает корреспондент РИА Новости.

Улица Рамбла, расположенная в центре города, неподалеку от здания Национальной полиции Каталонии, рядом с которым продолжается акция протеста, традиционно привлекает к себе множество туристов. Однако сейчас по ней движутся лишь машины полиции и экстренных служб.

Перед автомобилями идут вооруженные полицейские, стреляя по протестующим резиновыми пулями. Едущий следом пожарный расчет тушит баррикады, возведенные на дороге из мусора и декоративных деревьев. Полиция задерживает некоторых манифестантов.

Противостояние полиции и протестующих в ночь на воскресенье продолжается сразу в нескольких местах в центре Барселоны.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В пятницу в Каталонии состоялась всеобщая забастовка: в автономном сообществе проходили митинги, перекрытие дорог. В ряде городов произошли беспорядки. Самая сложная с начала недели протестов ситуация сложилась в Барселоне. Ожесточенные столкновения правоохранительных органов и радикалов происходили около здания представительства Национальной полиции.

Молодые люди (по данным испанского МВД, около 400 человек) забрасывали стражей правопорядка брусчаткой, камнями, бутылками, банками, вырывали дорожные знаки, били витрины, переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и поджигали их. Полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить молодых людей. Затем беспорядки перекинулись на другие центральные улицы. Полиция впервые применила водометы, чтобы потушить горящие в городе баррикады.