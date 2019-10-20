В центре Берлина загорелся поезд с футбольными фанатами

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в результате возгорания одного из вагонов поезда дальнего следования в Берлине. Об этом сообщает в твиттере городская пожарная служба.
Инцидент произошел на станции "Бельвю" в центре немецкой столицы. Причина пожара не известна.
"Вагон сильно поврежден. Трое получили незначительные травмы", – рассказали спасатели.
Как пишет газета Berliner Morgenpost, загорелся вагон специального поезда для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург".
#Berlin #Tiergarten - Videoupdate zum Brand eines Zuges pic.twitter.com/o2FQTpVs3f— Polizeireporter-BM (@PolReporter) 19 октября 2019 г.