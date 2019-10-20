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РИА Новости

В центре Берлина загорелся поезд с футбольными фанатами

01:49 20.10.2019 (обновлено: 06:30 20.10.2019)
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© AFP 2019 / DPA/ Nicolas ArmerПожарные отправляются на место крушения самолета на юге Германии
Пожарные отправляются на место крушения самолета на юге Германии
© AFP 2019 / DPA/ Nicolas Armer
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в результате возгорания одного из вагонов поезда дальнего следования в Берлине. Об этом сообщает в твиттере городская пожарная служба.
Инцидент произошел на станции "Бельвю" в центре немецкой столицы. Причина пожара не известна.

"Вагон сильно поврежден. Трое получили незначительные травмы", – рассказали спасатели.

Как пишет газета Berliner Morgenpost, загорелся вагон специального поезда для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург".
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