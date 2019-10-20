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РИА Новости

Британская оппозиция призовет к ответу Джонсона за двусмысленные письма ЕС

01:46 20.10.2019
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Rourke
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская оппозиция обещает призвать к ответу премьера Бориса Джонсона, формально попросившего ЕС о переносе сроков Brexit, но направившего главе Евросовета Дональду Туску несколько писем, в которых он говорит о нежелательности удовлетворения его просьбы и обвиняет парламентариев в том, что они приняли не такое решение, которого он хотел.
Джонсон направил Туску три письма: одно в виде не подписанного лично описания принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit, второе - собственный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье - комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу о том, что премьер не хотел продления сроков членства в ЕС, но вынужден был подчиниться "принявшему такое решение парламенту".
"Мы на следующей неделе будем всеми способами оспаривать действия правительства, мы оспорим его намерения вывести страну из ЕС (без соглашения). Мы - движение, которое едино. Среди нас есть те, кто голосовал за выход из ЕС, и те, кто голосовал за сохранение членства. Все мы - члены лейбористской партии", - сказал лидер лейбористов Джереми Корбин, выступая в субботу вечером перед сторонниками.
"Теневой" министр финансов Джон Макдоннелл назвал письма Джонсона Туску "подростковой" и высокомерной реакцией на действия парламента.
Премьер-министр Борис Джонсон
00:53РИА Новости
Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца января 2020 года
"Джонсон как премьер-министр относится с презрением к решениям парламента и судов. Его подростковый отказ даже подписать письмо (с просьбой о переносе сроков Brexit) подтверждает наши подозрения в том, что Джонсон с его высокомерием считает, что он выше закона и выше ответственности", - написал Макдоннелл в Twitter.
Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу. Ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзДональд ТускTwitterВ мире
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