Россия на лунных станциях отработает технологии для роботов-помощников

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Наработки, которые будут протестированы во время полетов российских автоматических станций на Луну, будут использованы для создания роботов-помощников для космонавтов на поверхности и орбите Луны, следует из тезисов доклада, который специалисты ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") покажут на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

"Эти аппараты будут не только решать научные задачи, но также протестируют ряд систем и подсистем. Их платформы служат в качестве прототипов для новых роботизированных космических аппаратов, которые будут использованы не только для подготовки пилотируемых миссий, но и для их поддержки", — говорится в материалах.

В докладе уточняется, что, например, на базе орбитального аппарата "Луна-Ресурс-1" и посадочного "Луна-Грунт" можно будет создать многоразовые системы взлета и посадки.

Сейчас в российской программе изучения Луны несколько автоматических станций. "Луна-25", предназначенная для исследований в области Южного полюса и отработки технологии мягкой посадки, будет запущена в 2021 году. Запуски орбитальной станции "Луна-26" и "Луна-27" с европейским бурильным устройством намечены на 2024 и 2025 годы соответственно. Примерно в 2027 году планируется полет станции "Луна-28" с грунтозаборным устройством. Ранее свою заинтересованность в участии в миссии по возвращению лунного грунта на Землю высказывала и Германия. После этого планируется отправка "Луны-29" с тяжелым луноходом.