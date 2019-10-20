В Барселоне у здания полиции среди протестующих находятся люди в балаклавах

БАРСЕЛОНА, 19 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Сотни человек - как молодёжь, так и люди более старшего возраста - проводят очередную акцию протеста у здания Национальной полиции Каталонии в центре Барселоны, среди них молодые люди в балаклавах и волонтеры-медики, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Разношерстная толпа скандирует антифашистские лозунги и призывы отменить приговоры каталонским политикам. По прилегающим улицам с разных сторон к месту манифестации подтягиваются все новые и новые группы людей.

Помимо юношей и девушек, завернутых во флаги Каталонии, в толпе встречаются также и молодые люди с закрытыми балаклавами лицами - как правило, именно они выступают катализатором к тому, чтобы мирный протест обернулся насилием. Помимо них в числе протестующих выделяются медики-волонтеры, облачённые в желтые жилеты и защитные каски.

В небе над улицей Лайетана, где находится здание полиции, барражирует вертолёт, а сама улица перекрыта полицейскими фургонами, рядом с которыми стоят правоохранители в полном снаряжении.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В пятницу в Каталонии состоялась всеобщая забастовка: в автономном сообществе проходили митинги, перекрытие дорог. В ряде городов произошли беспорядки. Самая сложная с начала недели протестов ситуация сложилась в Барселоне. Ожесточенные столкновения правоохранительных органов и радикалов происходили около здания представительства Национальной полиции. Молодые люди (по данным испанского МВД, около 400 человек) забрасывали стражей правопорядка брусчаткой, камнями, бутылками, банками, вырывали дорожные знаки, били витрины, переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и поджигали их. Полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить молодых людей. Затем беспорядки перекинулись на другие центральные улицы. Полиция впервые применила водометы, чтобы потушить горящие в городе баррикады.